Grupo Madre Tereza é a 1ª instituição a ofertar o curso de direito em Santana

Curso foi aprovado com a nota máxima do MEC, e já terá aulas em setembro

A direção geral da Faculdade Madre Tereza anunciou oficialmente que passará a ofertar o curso de Bacharelado em Direito. Será a primeira instituição de ensino superior do município de Santana a oferecer o curso.

O projeto estava sendo analisado há pelo menos dois anos, e o objetivo é buscar maiores possibilidades de qualificação profissional na cidade, a segunda mais populosa do Amapá.

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) autorizou com nota 4 (a maior) a criação do curso. A comissão avaliadora foi designada pelo MEC para fazer uma visita, com objetivo de verificar e avaliar a instituição por meio dos conceitos de funcionamento.

Para o diretor-geral Jeová Júnior, a implantação do curso é um ganho enorme para a cidade.

“A autorização do curso de Direito é uma grande conquista para a população de Santana-AP que, até então, deslocava-se para o município de Macapá, e hoje terá uma faculdade a poucos minutos de sua casa”, avaliou.

“A Famat está contratando um time de docentes excelentes, e estamos todos empenhados em formar egressos de Direito com uma visão cultural e jurídica humanizada, e altamente qualificados para o mercado de trabalho”, acrescentou.

O curso direito terá início na primeira quinzena do mês de setembro. O valor da mensalidade será divulgado em breve nas redes sociais do Grupo Madre Tereza.

As inscrições já estão abertas. Mais informações pelo telefone: (96) 99114-5531