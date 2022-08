Guarnição da PM é atacada a tiros ao capturar adolescente no interior

O caso aconteceu na noite de domingo (7), na Vila Maracá, a cerca de 145 km de Macapá.

Uma equipe da Polícia Militar foi atacada a tiros por familiares de um adolescente que estava sendo apreendido. O caso ocorreu na noite de domingo (7), por volta de 22h33, na Vila Maracá, no município de Mazagão, a cerca de 145 km de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), a guarnição foi atender uma denúncia de ameaça na localidade, envolvendo um suspeito já conhecido pela polícia. Ele é um adolescente de 16 anos.

A equipe policial fez a apreensão do menor e quando foi colocá-lo na viatura, ele reagiu e começou a lutar com um dos policiais. Os outros dois militares se encarregaram de conter os familiares do acusado, que estavam exaltados.

Assim que o infrator foi colocado na viatura, o irmão dele, que é conhecido como Magrão, apareceu com uma espingarda e começou a disparar contra os militares.

O primeiro tiro acertou o comandante da equipe na região da cintura, e a patrulheira, na região da coxa de uma das pernas. Os policiais reagiram e houve troca de tiros.

Em desvantagem, os policiais se retiraram. A viatura ficou com várias perfurações de tiro. Os militares foram até a sede do município de Mazagão procurar atendimento médico. Lá, o médico plantonista os encaminhou ao Hospital de Santana, onde foram atendidos, medicados e liberados. Os ferimentos foram superficiais.

Depois disto, a equipe retornou até Mazagão e apresentou o menor infrator à Polícia Civil.