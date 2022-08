Há dias sem água, moradores do Macapaba interditam BR-210 em protesto

Moradores atearam fogo em pneus na rodovia, na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Chegou ao 6º dia a crise de abastecimento de água no conjunto Macapaba, localizado na zona norte de Macapá. No fim da tarde desta terça-feira (9), moradores fizeram um protesto na BR-210, em frente ao habitacional.

Segundo a líder comunitária Antônia Nascimento, de 37 anos, a concessionária interditou a caixa d’água porque ela estaria com vazamento e risco de desabar. Ela reclamou do posicionamento da empresa nos últimos dias e disse que a população precisa de um posicionamento preciso da empresa.

“Soltar uma nota não significa que resolveu o problema. Queria dizer pra esse pessoal que quando se compra a empresa, se compra o problema também”, reclamou a moradora.

De acordo com a presidente da Associação de Moradores do Macapaba, Alessandra Pereira, os técnicos vão interligar a bomba ao sistema de água do conjunto.

“Eles vão isolar a caixa e interligar direto no sistema. Vai ficar muito melhor”, afirmou a representante.

O que diz a CSA

Em nota, a Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), que assumiu as operações da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) nos 16 municípios, afirmou que herdou pendências ainda da entrega da obra, tanto da etapa 1, quanto da etapa 2 do conjunto.

Afirmou, ainda, que a responsabilidade por essas pendências estão sendo discutidas no Ministério Público junto com a empresa envolvida.

A concessionária teria identificado que o problema mais crítico está ligado à vazão da água onde apenas um poço é responsável por abastecer a metade do residencial, neste caso o Macapaba 1. Salientou ainda que o problema enfrentado pela população dura oito anos.

Para amenizar a situação, a empresa disponibilizou caminhões pipas com capacidade de 10 mil litros, além de disponibilizar profissionais para auxiliar no transporte da água até a residência dos moradores. Uma bomba nova será instalada ainda nesta terça-feira.