HC7/SN para o Senado: Davi 34%, Capi 15%, Rayssa 10%

Os três são os únicos com dois dígitos na pesquisa realizada nos 16 municípios

Por SELES NAFES

O Portal SelesNafes.Com continua a divulgar, nesta terça-feira (9), os resultados da primeira pesquisa do Instituto HC7 para a eleição no Amapá, encomendada pelo site. Depois da divulgação dos resultados pela manhã para o governo, agora é a vez dos números da disputa pelo Senado.

A pesquisa é estimulada, quando o entrevistador oferece opções de nomes ao entrevistado.

O HC7 perguntou: se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para o Senado. Davi Alcolumbre (UB), Capiberibe (PSB) e Rayssa Furlan (MDB) são os únicos com dois dígitos.

Acompanhe abaixo o quadro completo.

O Instituto HC7 também perguntou para os entrevistados em que candidatos eles não votariam de jeito algum. Como poderiam ser apontados mais de um candidato, o resultado ultrapassa 100%.

Capi lidera a rejeição, seguido de Davi, Rayssa, Coronel Palmira e Gilberto Laurindo, todos com mais de dois dígitos.

Acompanhe o quadro completo abaixo.

O HC7 ouviu 1.350 eleitores entre os dias 4 e 8 de agosto em todos os 16 municípios. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá com o número 01631/2022.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro 3% para mais, ou para menos.

Nesta quarta-feira (10), o Portal SN divulga a pesquisa para presidente da República.