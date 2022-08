Homem é morto com mais de 10 tiros durante suposta venda de grade de ferro

Crime ocorreu no Conjunto Mestre Oscar Santos, na zona norte de Macapá.

RODRIGO ÍNDIO

Um homem com passagens por furto e roubo foi morto com mais de 10 tiros no fim da tarde desta quinta-feira (18), na Alameda Andorinha, no Conjunto Mestre Oscar Santos, na zona norte de Macapá.

Segundo informações do 2° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, Vinícius Maciel Oliveira, conhecido como Beiçola, de 21 anos, foi vítima de uma emboscada enquanto tentava vender e entregar uma grade de ferro para um suposto cliente.

“Possivelmente foi execução. O indivíduo estava andando em via pública, quando indivíduos que estavam no interior de um Palio cinza efetuaram mais de 10 disparos contra ele. O mesmo veio a óbito no local”, detalhou o tenente Adriano Almeida, oficial de área do 2° Batalhão.

A PM acredita em um possível acerto de contas.

“Esse indivíduo já era conhecido das nossas equipes por cometer vários delitos aqui na nossa área. Possivelmente, poderia estar devendo para integrantes de grupos rivais”, falou o tenente.

A Polícia recebeu a informação de populares de que mais de duas pessoas estariam dentro do veículo – com placa adulterada–, envolvido no assassinato. Equipes realizaram buscas, mas até o momento ninguém foi preso.

Vários estojos de munição ponto 40 foram encontrados na cena do crime. A Polícia Civil investigará o caso.