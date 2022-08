Homem é preso pela PF após fotografar estupro a adolescente

Acusado foi preso em sua residência, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (26) por agentes da Polícia Federal no Amapá, investigado por armazenamento e produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente.

Após analisar as fotos e vídeos em equipamentos eletrônicos apreendidos com mandado busca e apreensão, os policiais descobriram fotografias feitas na própria residência nas quais ele aparecia abusando de um menor de idade. As imagens mostram que ele praticava o estupro enquanto registrava a cena. Por isso, foi preso, também, por estupro de vulnerável.

A prisão foi feita no local do crime, na casa do acusado, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

A investigação teve início por meio de rastreamento na rede mundial de computadores, realizado por uma organização internacional que reprime os crimes de abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças, que encaminhou o caso para o Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal – SERCOPI, sediado em Brasília (DF), que por sua vez remeteu para a PF do Amapá.

O trabalho resultou nos indícios da identificação do investigado e apontou que ele teria, supostamente, armazenado, em equipamentos eletrônicos, 81 fotos e vídeos em que crianças aparecem em situação de exploração sexual.

O homem, que não teve o nome e nem a idade divulgados pelas autoridades, foi levado para a sede da PF em Macapá. Uma eventual condenação pode chegar a 27 anos de cadeia.