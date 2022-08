Homem morre 5 dias depois de baleado

A vítima teria sido atingida por tiros no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

A Polícia Civil investiga a morte de um homem que morreu na madrugada desta terça-feira (30), no Hospital de Emergência de Macapá, cinco dias depois de dar entrada baleado.

De acordo com a polícia, João Pedro Fonseca Pinheiro, de 29 anos, foi atingido por vários disparos de arma de fogo, na noite da última quinta-feira, dia 25, por volta de 20h. o crime ocorreu no Bairro São Lázaro, na zona norte da capital.

Socorrido, ele passou por cirurgia e estava internado desde então. Por volta de 1h de hoje, não resistiu.

O corpo de João Pedro foi removido pela Polícia Técnica para exames no Instituto Médico Legal, por determinação do delegado Roberval Rangel de Andrade, plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.