Homem que matou ex-esposa enquanto ela fazia o jantar dos filhos vai para o Iapen

Por RODRIGO ÍNDIO

O juiz Normandes Antônio de Sousa, do Tribunal do Júri de Macapá, converteu em preventiva a prisão em flagrante de Marcos Costa de Oliveira, de 40 anos, que confessou ter matado a terçadas a ex-esposa Maria Eunice Veigas Pantoja, com quem foi casado por mais de 20 anos. Ela tinha a mesma idade do ex-marido.

O caso ocorreu numa área de pontes da Rua Pastor Deocleciano, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá, na noite de quinta-feira (25). O crime é tratado como feminicídio.

Segundo a polícia, Eunice foi atacada por Marcos enquanto ela fazia o jantar dos filhos do ex-casal, que estava separado há mais de um ano. Ele não aceitava o término do relacionamento.

Os filhos do ex-casal viram a mãe sendo atacada. Um deles saiu correndo pela rua, pedindo socorro aos vizinhos, mas o agressor fugiu e ainda jogou o filho de 12 anos dentro do lago no momento em que tentou agarrá-lo.

Horas depois, um sobrinho da vítima avistou o acusado do crime bebendo e jogando baralho em um bar, no Bairro Pacoval, como se nada tivesse ocorrido. O familiar e um taxista imobilizaram Marcos, colocaram-no no porta-malas do taxi e o levaram para a Delegacia das Mulheres, onde o acusado contou como e porque cometeu o crime.

“O fato é gravíssimo, foi praticado em frente a uma filha do casal. O custodiado teria cometido o crime e se evadido do local e foi encontrado jogando baralho e bebendo, demonstrando-se o perigo de sua liberdade, já que a probabilidade de evadir-se é enorme. Inegavelmente é necessária a prisão para assegurar a ordem pública, até mesmo para segurança do próprio autuado”, pontuou o juiz na decisão.

O advogado de acusação da família, Marcelino Freitas, evidenciou que a decisão da Justiça foi uma medida acertada diante da maneira como crime ocorreu.

“O crime se deu de maneira fútil, vil, com impossibilidade de defesa da vítima. O acusado demonstrou alto grau de frieza ao ir jogar baralho e beber num bar depois do crime, isso demonstra que ele não está arrependido. Estaremos nesse caso até o final, impugnando pela condenação desse assassino”, comentou o advogado.

Marcos deverá ser encaminhado, ainda nesta sexta-feira (26), ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).