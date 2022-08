Hospital da Criança ganha 10 novas UTI’s infantis

Complexo que abriga o Hospital da Criança e do Adolescente e Pronto Atendimento Infantil fica no Centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Os trabalhadores da saúde do Hospital da Criança e do Adolescente e do Pronto Atendimento Infantil (HCA/PAI), no Centro de Macapá, estavam emocionados ao verem a inauguração de 10 novas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de seu local de trabalho.

A pequena solenidade que marcou a entrega da nova estrutura ocorreu na tarde desta sexta-feira (26), e contou com a presença de médicos e enfermeiros que trabalham no local.

“São muitos anos vivendo em uma realidade muitas vezes precária e hoje é um dia histórico pra gente, porque estamos inaugurando uma estrutura altamente adequada para os pacientes e pra gente, para todos os servidores”, declarou o enfermeiro Diego Maué.

Parceria

No total, o Governo do Amapá informou ter feito investimentos no valor de R$ 1 milhão. Além do recurso do Estado, também ocorreu uma parceria com a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (VEPMA), que contribuiu com R$ 270 mil para a abertura das novas UTI’s e com R$ 190 mil para aquisição de um aparelho para a realização de ecocardiograma, equipamento que o hospital não possuía.

“Apesar dos esforços governamentais, a gente sabe que as demandas são grandes e os recursos limitados. Conversando com o secretário [de saúde] e com a diretora, pensamos ‘o que a gente pode fazer aqui pelo hospital?’, aí, a diretora trouxe a ideia do aparelho e da ajuda nas UTI’s. No final, é emocionante realmente ver o resultado”, declarou o juiz Eduardo Navarro.

Os recursos que a VEPMA aportou são de um fundo que recebe dinheiro das penas pecuniárias, ou seja, crimes de menor potencial ofensivo, como furtos, crimes de trânsito, desacato, entre outros, onde em vez de prisão, a pena das pessoas que cometeram esses crimes é substituída por pagamentos de variados valores.

O secretário de saúde do Amapá, Juan Mendes, comentou o que considerou uma conquista.

“Hoje, a gente está colocando aqui um serviço full time, pra gente poder ofertar mais esse pronto diagnóstico, grande instrumento de tomada de decisão, para podermos contribuir no processo terapêutico da criança que estiver internada. Realmente ficamos felizes de estarmos colaborando com essa conquista”, finalizou o secretário.