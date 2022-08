Idosa acusada de atear fogo na neta de 7 anos é presa em Macapá

Ela foi presa pela Polícia Civil do Amapá durante uma operação para localizar foragidos de Justiça.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma idosa de mais de 60 anos foi presa pela Polícia Civil do Amapá na manhã desta terça-feira (30), acusada de atear fogo na própria neta, uma menina de apenas 7 anos de idade, por ela não ter cumprido tarefa.

O crime ocorreu em 2013, em Macapá. A criança sobreviveu, mas teve sérias lesões e ficou com cicatrizes de queimaduras de 1º e 2º graus.

De acordo com o chefe da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), delegado Fábio Araújo, que coordenou a operação, a vítima estava sob a guarda da avó quando o crime ocorreu. Ele explicou a motivação.

“Foi uma forma de castigo porque a criança não conseguiu fazer uma atividade na casa. Ela foi condenada por crime de tortura”.

A mulher não teve o nome divulgado pelas autoridades. Ela foi levada para o Ciosp e ficará à disposição da Justiça.

Outras prisões

A idosa foi presa durante a Operação Foragidos, deflagrada pela Polícia Civil nesta manhã. O objetivo principal é cumprir 45 mandados de prisões de pessoas condenadas judicialmente e que não se apresentaram para iniciar a execução da pena.

Além da idosa, outras prisões de destaque foram de um latrocida, que em 2018 invadiu uma casa em Macapá pra assaltar a acabou matando uma das vítimas a tiros, e de um motorista condenado por matar, embriagado, duas pessoas no trânsito, em 2018, na Rodovia Duca Serra.

Segundo o delegado Fábio, 140 policiais da CORE, NOI, DPC, DPE e DPI participam da ação, que ocorre em Macapá e no interior do estado. Até as 11h, 32 pessoas haviam sido presas. A operação continua durante todo o dia.