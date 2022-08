Idoso coloca sonífero em refrigerante e abusa de menina de 13 anos, diz polícia

Acusado foi preso pela Polícia Civil do Amapá nesta terça, no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá.

Um homem de 64 anos, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi preso pela Polícia Civil do Amapá nesta terça-feira, 23, acusado de ter dopado e abusado sexualmente de uma menina de apenas 13 anos de idade.

O caso ocorreu na comunidade do Breu, zona rural do município de Pracuúba, a 260 km de Macapá.

De acordo com o delegado Carlos Alberto, no início do mês de agosto, o acusado contratou a vítima, com autorização da mãe dela – com quem tinha uma relação de confiança –, para serviços domésticos em sua residência.

No dia dos fatos, a vítima iniciou os serviços domésticos na residência do investigado e, logo após o almoço, este ofereceu um refrigerante para a adolescente. Na bebida, segundo a polícia, continha uma substância entorpecente.

Após ingerir, a vítima ficou zonza, com tonturas, passou mal e perdeu a consciência. Quando acordou, segundo o relato, a vítima estava em uma cama, apenas de calcinha.

“De imediato, ela sentiu dores nas partes íntimas de seu corpo, bem como começou a se recordar de alguns episódios em que o acusado estava em cima dela lhe beijando sem o prévio consentimento”, relatou o delegado.

No momento em que a vítima estava saindo da casa, o homem lhe ofereceu o valor de R$ 100 para garantir o seu silêncio.

Apavorada, a vítima pediu ajuda de pessoas que estavam passando pela rua e detalhou o que havia lhe acontecido. A polícia foi, então, acionada. O idoso percebeu e fugiu.

Duas semanas depois, ele achou que não iria mais ser preso e retornou à sua residência. Mas foi lá que acabou preso, através do cumprimento de mandado de prisão preventiva. Em interrogatório, negou as acusações.

Agora, ele aguarda resultado de audiência de custódia.