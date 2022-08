Idoso dava celular para entreter sobrinha de 6 anos enquanto abusava dela, diz polícia

Caso ocorreu no Distrito de São Joaquim do Pacuí, na área rural de Macapá, durante o último fim de semana.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um idoso de 66 anos foi preso suspeito de estuprar a sobrinha, de 6 anos de idade. O caso ocorreu no Distrito de São Joaquim do Pacuí, na área rural de Macapá, durante o último fim de semana.

Segundo a Polícia Civil, o homem esperou a ausência dos pais da criança, ofereceu o celular para entretê-la na cama dele, baixou o short dela e cometeu os abusos.

O viúvo José Raimundo Abreu dos Santos era casado com a irmã da mãe da vítima. A esposa dele faleceu em março desse ano, mas ele continuou a frequentar a casa da família.

O acusado foi apresentado na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), na noite de segunda-feira (8). Junto estavam a criança e a mãe, que denunciou o caso.

De acordo com a delegada Marina Guimarães, a criança relatou, em escuta com a psicóloga da delegacia, que o tio havia dado “dedadas” nas partes íntimas dela.

Depois disso, segundo o relato à profissional, ele a ameaçou de morte caso contasse para alguém – dizendo que mataria ela e todos os seus parentes com um terçado.

A delegada revelou que a suspeita surgiu após a criança sentir muita dor para fazer xixi.

“A mãe apenas descobriu quando foi dar banho na criança, que reclamou de dor. Depois de muito insistir, a criança acabou relatando o ocorrido. O suposto ato libidinoso ocorreu no sábado (6) e ainda ontem ele tentou beijá-la na hora do café da manhã. A genitora da vítima disse que a parte íntima da criança com inchaço e vermelhidão”, detalhou a delegada.

O ato libidinoso não deixou marcas, mas segundo o médico que examinou a vítima, as lesões podem ter sumido pelo tempo passado do ato.

“A genitora ainda relatou várias outras circunstâncias que presumem ser o apresentado o autor do crime, como o fato dele ter muito ciúme da criança e dela não querer sair do quarto quando viu que ele havia ido jantar na casa da avó”, acrescentou Marina.

O idoso negou a autoria do crime. Mas, para a polícia, a palavra da vítima nesses casos é de extrema relevância, considerando a riqueza de detalhes que a criança apresentou na conversa com a psicóloga.

José Raimundo passará por audiência de custódia às 14h desta terça-feira (9) para saber se responderá ao processo preso ou em liberdade.