Idoso é morto por familiar com paulada na cabeça

Crime ocorreu em uma área de invasão no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Ibrahim Davi de Souza, de 75 anos, foi morto na manhã deste sábado (20), após um desentendimento familiar.

O crime ocorreu por volta de 8h, ao lado da casa da vítima, localizada numa área de invasão, que fica no fim da Rua Maria Raucilene Passos do Nascimento, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

O principal acusado é o cunhado da vítima, Renan da Silva Sena, de 26 anos.

De acordo com o apurado inicialmente pela polícia, Ibrahim teve um desentendimento com a sua sogra, idosa que é mãe do acusado. No meio da discussão, Renan teria atingido Ibrahim, por trás, com uma pancada na cabeça, com um pedaço de madeira.

Segundo a perícia da Polícia Científica, inicialmente, a impressão é que apenas um único golpe atingiu o idoso.

“Apuramos, preliminarmente, que o relacionamento entre eles [vítima e autor] já não era bom. Já se desentendiam há algum tempo”, comentou um investigador da Delegacia de Homicídios.

Após o crime, Renan saiu correndo do local. As Polícias Civil e Militar fazem incursões na região para tentar localizar e prender o suspeito.

O delegado Paulo Roberto, da Homicídios, segue ouvindo testemunhas e pede ajuda da população para tentar capturar o autor do crime. Informações podem ser repassadas para o Disk-Denúncia da delegacia (96) 9 9170-4302.