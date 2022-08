Incêndio destrói catamarã de R$ 8 milhões

NO RIO AMAZONAS

Acidente ocorreu num estaleiro no Canal das Pedrinhas

Um incêndio está destruindo desde o início da tarde deste sábado (6) o Catamarã “Rio Araguari”, num estaleiro naval as margens do Rio Amazonas, com acesso pelo canal das Pedrinhas, na orla de Macapá.

A embarcação tinha a capacidade para 265 passageiros e recebeu financiamento de R$ 8 milhões do Banco da Amazônia por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

O Rio Araguari é de propriedade da empresa Rios Linhas Fluviais da Amazônia LTDA, e chegou a fazer teste para o transporte entre Macapá e Belém.

Segundo trabalhadores do local, o sócio da empresa é o ex-deputado estadual Jorge Amanajás. O Catamarã não estaria em atividade há alguns meses.

A embarcação era de material composto de fibras especiais. Ainda não se sabe como as chamas iniciaram, mas a suspeita é de que usuários de drogas estavam dentro do Catamarã quando o incêndio começou.

O incêndio provocou uma imensa coluna negra de fumaça que pode ser vista de vários pontos da capital

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá preferiu não se posicionar sobre o assunto, e ainda tenta controlar as chamas.