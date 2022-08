Ipec confirma pesquisa HC7/SN e mostra chance maior de 2º turno

Pesquisa encomenda pelo Portal SN acertou

Por SELES NAFES

Inevitável não fazer a comparação entre a pesquisa Ipec (ex-Ibope) e a pesquisa HC7 encomendada pelo Portal SelesNafes.Com. Com pouquíssimas diferenças, o resultado de ontem (24) confirmou o mesmo cenário das intenções de votos que já tinha demonstrado a pesquisa anterior, na corrida pelo governo do Estado.

No último dia 9, portanto três semanas atrás, o instituto HC7, contratado pelo portal SN, mostrou que Clécio tinha 43% das intenções de votos contra 34% de Jaime.

Ontem, o Ipec/Rede Amazônica mostrou praticamente o mesmo cenário, com Clécio (SD) liderando com 41% contra 35% de Jaime (PSD). A margem de erro é de 3% para mais ou menos. Seria necessário sair dessa margem para afirmar que existe empate técnico.

Jaime cresceu bastante, mas Clécio ainda lidera a corrida, sem uma grande dianteira. Essa diferença de 6 pontos, que pode ser maior ou menor dentro da margem de erro, demonstra a tendência de acirramento, pelo menos até agora, e que se a eleição fosse hoje haveria segundo turno.

Para os dois candidatos, um novo round começa amanhã (26) com o início do programa eleitoral no rádio e na TV.

Clécio terá pouco mais de 6 minutos para provar que quem organizou a capital é capaz de fazer o mesmo com o Estado. Jaime terá quase 2 minutos para demonstrar que um empresário bem-sucedido pode gerar desenvolvimento.

A partir desta sexta, a qualidade individual e a estratégia de marketing de cada candidato vão determinar se esses números demonstrados na pesquisa se modificarão. Neste início não devem haver ataques, mas a expectativa é de que o jogo seja duro ao longo dos próximos programas eleitorais.