Jaime dialoga com policiais e educadores penais

Em campanha iniciada oficialmente na terça-feira (16), o candidato do PSD ao governo do estado, Jaime Nunes, conheceu as demandas dos policiais e educadores penais do Amapá.

Representantes da categoria entregaram a ele uma lista que inclui reforma administrativa no setor penal, pagamento do adicional de insalubridade para os trabalhadores do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) e a criação de um Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Categoria. A categoria reclama que recebe o menor salário da segurança pública do Estado.

“Os policiais e educadores penais aguardam esse PCCR há 8 anos, e precisam urgentemente de valorização e que o adicional de insalubridade seja pago. O próximo governo precisa colocar em pauta já em 2023 para que, até 2024, isso chegue até os servidores”, afirmou à categoria o candidato.

Outro debate importante na reunião foi a função do educador de ensino médio, nomenclatura existente na carreira da segurança penal mas que desenvolve as mesmas funções de um agente penitenciário.

A categoria chegou a ser transformada em policial penal durante um ano, mas uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) fez com quem os profissionais voltassem para a mesma nomenclatura.