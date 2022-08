Jaime dispara em arrecadação de dinheiro para campanha

Dados são do site do TSE

Por SELES NAFES

Até esta terça-feira (30), o empresário e atual vice-governador do Amapá, Jaime Nunes (PSD), foi o político que mais recebeu recursos para a campanha eleitoral deste ano, na corrida pelo governo do Estado: R$ 3 milhões.

Esse valor é quase o teto de gastos de 2022 estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para candidatos ao governo do Estado, que é de R$ 3,5 milhões.

De acordo com o site do TSE, Jaime já recebeu R$ 3.020.000,00. Desse total, R$ 3 milhões (99,34%) foram enviados pela direção nacional do PSD. Outros R$ 20 mil são de recursos doados pelo próprio candidato.

Outros candidatos ao governo ainda não receberam repasses de seus partidos, mas isso deve ocorrer ainda nesta semana.

Clécio, do Solidariedade, por exemplo, recebeu apenas R$ 6,5 mil de Jorge da Silva Pires, segundo o site do TSE. Ele ainda não recebeu repasses do fundo eleitoral. Gianfranco Gusmão (PSTU) aparece com apenas R$ 500 doados por Elton Corrêa.

Gilvam Borges (MDB) e Jairo Palheta (PCO) ainda não recebeu recursos para campanha.