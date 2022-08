Jaime no HE vira alvo de Gilvam: ‘governador falando dele mesmo’

Ex-aliado vem disparando pra cima do atual vice-governador e candidato ao governo

Por SELES NAFES

O candidato ao governo do Amapá pelo MDB, Gilvam Borges, criticou a ida do vice-governador Jaime Nunes (PSD) ao Hospital de Emergência de Macapá, em plena campanha eleitoral.

Numa peça divulgada nas redes sociais, o emedebista deu continuidade ao que já vem afirmando desde o rompimento com o ex-aliado, a retórica de que Jaime permaneceu inerte no governo e só agora, como candidato, adotou uma postura mais crítica atrás de votos.

“O cara é governador falando dele mesmo”, disparou o presidente do MDB.

“Vai ao HE e diz que é desumana a situação dos pacientes. O cinismo é tanto que ele consegue seguir um roteiro mandado pelo marqueteiro sem nenhum sentimento no seu coração. O cara quer também tomar a tua quebrada. É a liderança mais gananciosa desse Estado”, conclui.

Gilvam e Jaime eram aliados até julho, quando o atual vice-governador rejeitou o nome do presidente do MDB para compor sua chapa. No lugar, Jaime escolheu Liliane Albuquerque, também do PSD.