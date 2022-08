Jairo Palheta faz campanha nas paradas e promete transporte gratuito

Candidato também falou em expropriar lotes urbanos para doar a famílias carentes

O candidato ao governo do Amapá pelo PCO, Jairo Palheta, intensificou a campanha nas paradas de ônibus de Macapá. O local escolhido foi a Avenida FAB, onde ele discursou e conversou com passageiros.

Entre as propostas do candidato do PCO está a criação uma empresa estatal de transporte coletivo em parceira com os municípios de Macapá e Santana para fazer com que o transporte seja gratuito.

Para Jairo, as empresas praticamente faliram e não conseguem sustentar o grande movimento do transporte dos usuários.

O candidato também falou sobre a falta de moradia própria.

“O fato é que muitos amapaenses vivem sem teto, ou moram de aluguel ou de favor, apesar de haverem colossais porções de terras na região metropolitana. Porém, a oligarquia amapaense usa os poderes do estado e prefeitura para atrapalhar e criminalizar quaisquer movimentos populares de moradia, restando ao cidadão amapaense ser chamado de ‘invasor e marginal’”, comentou.

“Em contrapartida, é nítida a proliferação de condomínios de luxo no entorno da cidade, enquanto o cidadão amapaense tem que se contentar em morar no aningal. Qual é a diferença entre ser pobre e ser rico nesse Amapá? A diferença é que o pobre não tem vez”, acrescentou.

Jairo foi mais além, afirmando que se for eleito governador vai expropriar todos os lotes urbanos ao redor de Macapá para dar moradia a pessoas que precisam de um lugar para colocar suas famílias.