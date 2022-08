Jairo Palheta pede registro e completa quadro de candidatos ao governo

Prazo encerrou nesta segunda-feira (15)

Por SELES NAFES

A poucas horas de encerrar o prazo, o produtor rural Jairo Palheta ingressou com o pedido de registro da candidatura ao governo do Estado, no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). Se todos os registros forem deferidos, seis candidatos disputarão a sucessão de Waldez Góes (PDT).

Quem são os candidatos ao governo do Estado em 2022:

Jairo Palheta (PCO)

Gesiel Oliveira (PRTB)

Gianfranco Gusmão (PSTU)

Gilvam Borges (MDB)

Jaime Nunes (PSD)

Clécio Luís (SD).

Todos os candidatos passaram pelas convenções estaduais que se encerraram no dia 5 de agosto, e precisaram apresentar à justiça eleitoral as declarações de nacionalidade, certidões criminais, cíveis e a declaração de bens, entre outros documentos.

Jairo Palheta não apresentou bens. Declarou que é agricultor e terá como vice a também agricultora Eliana Brandão. O PCO sai isolado, assim como o PSTU e o PRTB.