Jairo recebe apoio de Bambam e promete cancelar a venda do Macapá Hotel

O candidato do PCO fez campanha neste fim de semana na orla de Macapá e na zona sul

O candidato ao governo do Amapá pelo PCO, Jairo Palheta, fez campanha nas paradas de ônibus de Macapá e ao longo da Beira-Rio, neste domingo (28). Ele também prometeu cancelar a possível venda do Macapá Hotel para a iniciativa privada.

Jairo e equipe estiveram na Praça Beira Rio, onde conversaram com os vendedores ambulantes, que relataram ao candidato medo e apreensão com a decisão do governo de repassar o Macapá Hotel para a iniciativa privada. Eles temem ser expulsos do local.

Jairo assegurou que cancelará a venda, e transformará o local em área de lazer que se chamará “Beira Rio Park”, onde todos os vendedores terão espaços.

O candidato também esteve na zona sul de Macapá, onde visitou a Feira do Buritizal. Ele conversou com feirantes e apresentou propostas para impulsionar a produção agrícola familiar, não só através de distribuição de terras rurais cultiváveis para mais de 50 mil pessoas, mas também providenciando apoio técnico, financeiro e infraestrutura.

O candidato do PCO também revelou que pretende construir um hospital geriátrico na zona norte de Macapá com atendimentos especializados.

Jean Bambam

Um dia antes, Jairo recebe a adesão do ex-candidato ao governo pelo Agir, Jean Bambam. O radialista prometeu entrar na campanha com pelo menos 200 apoiadores diretos na busca por votos.

Os são companheiros de luta há mais de 10 anos.

“Escolhi alguém que tinha os mesmos ideais e ideias de amor respeito; é isso que precisamos! O Amapá não tem problemas com dinheiro, mas com falta de gestão e respeito com o povo do Amapá”, disse Bambam.