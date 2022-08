Jovem de 18 anos é estuprada durante bebedeira

Crime ocorreu no Conjunto Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Uma jovem de 18 anos foi violentada sexualmente durante uma bebedeira na zona norte de Macapá. O crime ocorreu nesta terça-feira (9), por volta de 17h.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a vítima bebia com amigos em uma casa localizada na quadra 10, do Conjunto Macapaba I.

Ela contou a socorristas do Samu que várias pessoas começaram a chegar ao local. Em dado momento ela foi carregada para dentro de um veículo de cor vermelha, o qual não soube informar a marca e nem o modelo. Lá, foi estuprada por três homens que ela não conhecia.

Após o abuso, os agressores saíram com ela dentro do carro e a deixaram nos arredores do habitacional. Com ajuda de populares, ela conseguiu pedir uma ambulância, pois estava bastante machucada e mal conseguia caminhar.

Uma equipe do Samu prestou o primeiro atendimento e conduziu a vítima até o Hospital de Emergências do Centro de Macapá.

Militares do 2º Batalhão da PM passaram a noite fazendo diligências, mas não conseguiram, encontrar os estupradores.

Foto de capa: Arquivo SN