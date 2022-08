Jovem é baleado e morto em praça por dupla em bicicleta

Compartilhamentos

Um jovem de 16 anos foi morto na noite de sábado (20), na cidade de Santana, a 17 km da capital, em praça pública.

O crime aconteceu por volta de 20h25, quando a vítima estava na Praça do Mutirão do Paraíso, no Bairro Fonte Nova, com amigos e dois indivíduos chegaram ao local em uma bicicleta, pela Avenida Coelho Neto.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), os suspeitos se aproximaram e começaram a atirar contra o jovem.

A PM foi acionada e militares do 4º Batalhão chegaram ao local antes do socorro médico. Diante da urgência, os policiais decidiram socorrer a vítima e a levaram ao Hospital Estadual de Santana.

O adolescente ainda chegou a ser atendido pela equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos. A PM fez incursões na região onde ocorreu o crime e em outros bairros, mas nenhum suspeito foi localizado.