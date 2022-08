Jovem morto em praça era namorado da garota de 13 anos que foi executada

Crimes ocorreram no fim de semana em Santana e na Região Metropolitana de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O jovem Carlos Eduardo, de 16 anos, que foi morto após ser baleado por dois homens na Praça do Mutirão do Paraíso, em Santana, na noite de sábado (20), era namorado da garota Karina Correa, de 13 anos, que foi achada após ser executada com tiros na cabeça na noite de domingo (21), em uma ramal no Distrito Industrial.

A informação foi confirmada pelo pai da menina quando foi até a Polícia Científica reconhecer o corpo da filha,

A Polícia Civil do Amapá investiga os dois crimes e acredita que estão ligados a acerto de contas e relação com o crime organizado na cidade de Santana, onde ambas as vítimas residiam.

A jovem foi encontrada ainda agonizando. Ela estava de joelhos em posição fetal quando chegaram os primeiros policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) ao local. Quando o Samu chegou, ela já estava morta.

Já Carlos morreu no Hospital Estadual de Santana depois de ser atingido por tiros disparados por dois indivíduos que chegaram de bicicleta na Praça do Mutirão do Paraíso.