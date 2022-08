Laranjal: Gesiel diz que áreas de preservação impedem crescimento do extrativismo

O candidato do PRTB apresentou cinco propostas para o Vale do Jari

O candidato ao governo do Estado pelo PRTB, Gesiel Oliveira, esteve pela terceira vez em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, onde se reuniu com lideranças e representantes de cooperativas de castanheiros. Para ele, a atividade não consegue se expandir por estar cercada de áreas de preservação ambiental.

O candidato lembrou que, apesar da riqueza mineral, florestal, da ictiofauna e da biodiversidade, a economia do sul do Amapá está de “mãos amarradas.

Segundo ele, na prática Laranjal do Jari está estrangulada, e só pode usar cerca de 5% de seu território para aproveitamento produtivo.

“A maior parte de seu território está dentro da segunda maior reserva ambiental do mundo, o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque e o restante está dentro da Resex do Iratapuru e do Reserva do Cajari, além de duas áreas indígenas de proteção integral”, avaliou.

Gesiel Oliveira apresentou 5 ações prioritárias para o Vale do Jari:

1- Incentivo e apoio ao setor mineral, colocando em prática o decreto do Presidente Bolsonaro de nº 10966 de 11/02/2022 que instituiu o “Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala” que na prática autorizou a atuação dos garimpeiros , mas o governo do Amapá não implementou até agora no nosso Estado esse decreto.

2- Destravamento do agronegócio, com foco na produção da rizicultura (produção de arroz) e a soja;

3- Incentivo à agricultura familiar por meio de apoio na produção e escoamento

4-Apoio a construção civil que é “carro chefe” na geração de emprego e renda por meio de obras do Estado e em parceria com o governo federal;

5- Apoio aos garimpeiros e incentivos as cooperativas extrativistas

No próximo fim de semana, estará em Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio.