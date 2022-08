Macapá Verão encerra com afogamento na Fazendinha

Há a suspeita de que a vítima de 50 anos tenha ingerido bebida alcoólica antes de pular na água

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem morreu afogado na tarde de domingo (31), enquanto tomava banho no balneário da Fazendinha, durante o último dia de Macapá Verão. Foi a única ocorrência do tipo durante todo o mês de julho, no principal balneário de Macapá.

O local, a cerca de 12 quilômetros do centro da capital, é muito frequentado por banhistas aos fins de semana, e concentra a maior parte da programação de férias da prefeitura.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, Ademir dos Santos Machado, de aproximadamente 50 anos, foi achado na praia, próximo a área de estacionamento.

Ele ainda chegou a ser resgatado por populares. Quando os socorristas chegaram, eles tentaram fazer a reanimação dos sinais vitais, mas sem êxito.

A cena atraiu muitos curiosos. Há a suspeita de que Ademir havia ingerido bebida alcoólica antes de pular na água, o que só será comprovado após perícia.

O corpo foi removido pela Polícia Científica.