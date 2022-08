Menino com tumor na cabeça consegue tratamento gratuito

Jobson Santiago viajou de Macapá para São Paulo nesta segunda-feira.

Por ANDRÉ SILVA

O pequeno Jobson Santiago Viana, de 9 anos, teve uma vitória importante na luta contra o câncer. Ele embarcou, na tarde desta segunda-feira (1), para São Paulo, aonde vai começar o tratamento.

O portal SelesNafes.com acompanhou a logística da ONG Carlos Daniel para o translado da criança, começando na residência onde mora com os pais, no Bairro Provedor, no município de Santana, até o embarque no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre.

O oleiro Jailson Viana, de 30 anos, pai de Jobson, disse que os primeiros sintomas do filho começaram a aparecer em janeiro deste ano. Primeiro, uma dor de cabeça, que os médicos do Hospital Estadual de Santana acreditavam ser sintomas gripais. Depois, enjôos constantes. Foi neste período ocorreu a primeira internação.

“Ele ficou internado por 4 dias até que a doutora Bruna solicitou uma tomografia, foi quando apareceu um coágulo e ela encaminhou para Macapá. No mesmo dia, ele foi operado pelo doutor André. Durante alguns meses, ele ficou bem, mas depois começou a sentir os mesmos sintomas: dor de cabeça e vômito. Levamos para Macapá de novo e ele ficou internado no Hospital da Criança. Fizeram o exame e, um mês depois, descobriram que era tumor”, narrou o pai.

Atendimento garantido

O menino Jobson será atendido no hospital Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci) e ficará hospedado com sua mãe na casa de apoio Ronald Mc Donald ABC, em Santo André, de forma gratuita.

Tudo isso foi articulado pela ONG Carlos Daniel. Além disso, a entidade providenciou as passagens e cuida de todo recurso necessário para manter mãe e filho naquela cidade.

“A ONG garantiu todo o tratamento gratuito, garantiu a Casa de Apoio, que é a melhor do Brasil, transporte para buscar a mãe e o filho em Guarulhos. São pessoas muito humildes, que nunca saíram do estado. Então, a ONG tem toda essa preocupação em dar todo o suporte para que essa criança chegue ao local e seja bem acolhida”, reforçou o presidente Agenilson Silva.