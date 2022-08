Menino de 4 anos morre afogado no Rio Vila Nova

Afogamento ocorreu próximo da Ponte do Rio Vila Nova, na Região Metropolitana de Macapá e Santana.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um menino de 4 anos morreu afogado, na tarde de domingo (28), quando tomava banho nas proximidades da Ponte do Rio Vila Nova, entre os municípios de Santana e Mazagão – Região Metropolitana de Macapá.

De acordo com o 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, por volta de 17h, familiares e amigos informaram que o pequeno Kailon Victor Ferreira de Lima havia desaparecido nas águas há pelo menos 30 minutos.

A guarnição de salvamento iniciou busca no local indicado por aproximadamente 50 minutos. A criança foi encontrada a cerca de 10 metros do lugar onde tinha sido vista pela última vez.

Os bombeiros fizeram a retirada de Kailon Victor, mas devido ao longo tempo de submersão e do alto grau de afogamento, não foi realizada a reanimação. Ele não tinha sinais vitais.

A Polícia Científica foi então acionada ao local para as devidas providências. Não foi informado a dinâmica dos fatos e se a criança e a família residiam na região ou estavam a visita.