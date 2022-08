Miracema: 1 mil famílias recebem as chaves da casa nova nesta quinta

Habitacional fica às margens da Rodovia Norte Sul, na zona norte de Macapá.

Os Governos do Amapá e Federal entregarão, nesta quinta-feira (18), a primeira etapa do Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá, a única obra do Programa Minha Casa Minha Vida em andamento no país.

Serão entregues 1 mil unidades habitacionais para famílias contempladas, 960 apartamentos e 40 casas, além de escola e creche.

Com um investimento de mais de R$ 214 milhões, o projeto está sendo executado pelo Estado em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Na ocasião, as 1 mil famílias contempladas receberão as chaves das unidades habitacionais.

A solenidade de inauguração será realizada às 10h30 e contará com a presença do governador do Estado, Waldez Góes (PDT), do ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, e do secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo.

Os beneficiários devem ocupar as unidades habitacionais a partir do dia 29 de agosto.