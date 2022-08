Moradores da zona norte de Macapá sofrem ataques de abelhas

Três cachorros teriam morrido no ataque mais recente dos insetos.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Moradores do Bairro Brasil Novo, localizado na zona norte de Macapá, tem relatado com mais frequência ataques de abelhas.

Marineuza da Costa Batista, de 42 anos, está grávida de 2 meses. Ela mora com o marido e os filhos na Rua Mamoeiro há três anos, mesmo tempo em que vem acontecendo os incidentes, de forma esporádica.

Ela relatou que fica a maior parte do dia trancada dentro de casa, com medo de ser atacada. O avanço mais feroz dos insetos aconteceu na segunda-feira (15). Bombeiros estiveram no local, mas não conseguiram resolver o problema, segundo a moradora.

“Eles falaram que não tinha como tirar (o ninho das abelhas), porque não tem escadas para alcançar no local onde eles estão na antena. A antena pode está desativada porque há muitos anos ninguém aparece para fazer manutenção”, relatou a moradora.

Os insetos já teriam matado três cachorros e ferido de forma grave o dela. Além de Marineuza, a irmã dela e os sobrinhos e o maridos foram atacados.

“Estou trancada desde de ontem (segunda-feira) no quarto, porque toda vez que tento sair, elas vêm me atacar, estou grávida e tem muita criança em casa, por favor nos ajudem”, pediu.

O Portal SelesNAfes.com não conseguiu contato ou informações sobre a empresa proprietária do equipamento onde as abelhas estão alojadas. Vizinhos disseram que a antena pertence à empresa de telefonia TIM.