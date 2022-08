Moradores de quadra ‘excluída’ reclamam por asfalto

Endereço fica no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Moradores da Avenida João Cândido Soares Filho, no Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá, estão chateados e reclamando que apenas o quarteirão deles ficou de fora do serviço de asfaltamento que está sendo feito na comunidade.

O empreendedor Samuel Farias de Souza, de 39 anos, que mora lá há 10 anos, está revoltado com a situação. Junto com os vizinhos, ele organizou um abaixo-assinado para sensibilizar as autoridades à reivindicação.

“Quando chegamos na rua, a população já esperava por essa obra. Já se vão 20 anos nessa espera”, reclama o morador.

Em vídeo, ele mostrou que todas as vias ao redor, inclusive outros trechos da Avenida João Cândido Soares Filho, estão recebendo os serviços, exceto o seu quarteirão.

Frustração

A via consta na divulgação da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) como sendo contemplada pela pavimentação e asfaltamento. O abaixo-assinado já conta com mais de 200 assinaturas e o empreendedor fala sobre a frustração de serem excluídos.

“Todo nós estamos muito frustrados e revoltados. Ainda não obtivemos resposta do abaixo-assinado. Todos os benefícios de aterro que foram feitos, foi coleta dos moradores. Até manilhas nós compramos”, protestou Samuel.

PMM

O portal SelesNafes.com solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Semob), no entanto, até esta publicação, não houve retorno.