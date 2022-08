Moradores do Macapaba sofrem há 5 dias sem água

Desde sexta-feira, quando uma bomba de captação queimou, técnicos da CSA tentam restabelecer o fornecimento no conjunto na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Há 5 dias, moradores do conjunto habitacional Macapaba, localizado na zona norte de Macapá, sofrem com a falta de água.

A Companhia de Saneamento do Amapá (CSA), empresa privada que assumiu os serviços no lugar da estatal Caesa, fez a instalação de uma bomba nesta segunda-feira (8), mas até a manhã desta terça-feira a água ainda não havia chegado nas torneiras e chuveiros dos apartamentos.

A líder comunitária Alessandra Pereira explicou que o problema iniciou na noite de quinta-feira (4) quando uma das bombas do sistema queimou.

Desde então, técnicos da empresa trabalham até a noite para resolver o problema.

Segundo ela, a situação atinge parte do conjunto, mas não se resume apenas à bomba. Dos quatro poços do sistema, apenas um estava ativado. Agora, a empresa tenta ativar os outros três.

“Eu vejo que eles estão tentando resolver o problema, que não é de hoje. É um problema de oito anos e que ainda não havia sido resolvido. Eu vejo que a empresa está tentando resolver”, reconheceu.

Mas, a paciência de outros moradores está acabando. Dona Antônia Nascimento dos Santos, falou que a situação está insustentável. Ela mora há oito anos no local.

Ela disse que há meses estão tendo que enfrentar um racionamento do produto. A água chegava às torneiras no início da manhã e logo ia embora, e só voltava as 18h.

“Antes deles assumirem eles já tinham feito o estudo. Quando eles pegaram a Caesa sabiam em que estavam se metendo. Nós tivemos uma audiência pública com eles e disseram que a partir de junho poderiam falar com eles sobre Caesa. Agora a gente vai falar com ele e não temos resposta. Ele, inclusive, deixaram aqui os trabalhos e foram embora. O engenheiro disse para a nossa representante de bairro que iria resolver até as 18h e até agora nada”, protestou a moradora.

Relatos de moradores deram conta de que nesta manhã, por volta de 6h, as torneiras começaram a gotejar, mas logo pararam e a situação voltou à estaca zero.

Procura pela reportagem, a CSA Equatorial, ficou de se posicionar sobre o assunto nesta terça-feira (9).