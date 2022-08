Morre assaltante que invadiu casa e foi baleado no rosto por policial penal

Bandido ficou internado por 10 dias no Hospital de Emergência de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O assaltante Victor Cruz de Vilhena, de 19 anos, baleado por um policial penal após invadir uma casa, tentar assaltar moradores e ameaçar de morte um adolescente de 15 anos, em Macapá, morreu na manhã desta terça-feira (16) no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal).

O crime ocorreu na madrugada do dia 6 de agosto, no Bairro Marabaixo 1, na zona oeste, da capital.

A informação da morte do criminoso foi divulgada pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) após o pedido de remoção do cadáver feito pelo delegado Anderson Silwan, plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Segundo o 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no dia da ocorrência, Victor Cruz estava na companhia de comparsas, que conseguiram fugir.

Quando a PM chegou, uma das vítimas contou que a residência foi invadida por dois homens armados. Foi Victor que abordou um adolescente de 15 anos no térreo e o ameaçou de morte após perceber que havia outras vítimas escondidas em um dos quartos.

O policial penal, namorado da proprietária do imóvel e mãe do adolescente, teria se identificado, mas diante da resistência do infrator, efetuou um disparo, que atingiu o assaltante na face. O comparsa dele conseguiu fugir.

Victor foi levado pelos Bombeiros ao Hospital de Emergência (HE), onde passou por cirurgia. O policial penal seguiu na caçada ao outro assaltante, mas sem sucesso.

No HE, Victor falou aos policiais que tinham mais dois criminosos dando apoio para ele, num carro de cor branca do lado de fora da casa.

O 6º Batalhão apresentou à Polícia Civil um revólver calibre 38. O caso foi registrado como roubo, ameaça de morte e arrombamento.