Morre idosa de 115 anos que chegou com hematomas no HE

A Polícia Civil do Amapá afirmou que prossegue com a investigação.

Por RODRIGO ÍNDIO

A idosa Rosa Batista, de 115 anos, que deu entrada no Hospital de Emergência de Macapá, após uma suposta “queda” da cama não resistiu e morreu na última quarta-feira (10).

A informação foi repassada pela família a um perito da Polícia Científica do Amapá, que foi a casa da centenária a pedido da Delegacia do Idoso, que apura a suspeita de profissionais de saúde do HE sobre supostos maus-tratos.

Conforme uma enfermeira, Rosa Batista deu entrada durante a madrugada de terça-feira (9), com múltiplas fraturas na face, lesão no joelho, escoriações no braço, lesão na região frontal da cabeça e equimose [extravasamento de sangue] na região ocular. A cena era chocante.

A idosa centenária mal conseguia se comunicar. O acionamento da polícia foi feito pelos próprios trabalhadores da saúde.

A família

Após a repercussão da primeira matéria relatando a suspeita, familiares procuraram a reportagem, indignados, e reforçaram que a suspeita não tem fundamento. Reiteraram que a idosa caiu da cama.

As netas dizem ter provas, com fotos e testemunhos de vizinhos, de que foi um acidente. Uma delas relatou que a idosa já teria caído outras vezes e ficado do mesmo jeito.

Sobre o falecimento, a família se limitou a dizer que a idosa morreu após ter alta do HE.

Perícia

Um médico, com anos de experiência em perícia, informou que é preciso, de fato, ter uma apuração minuciosa. Ele não descartou que pode ter sido uma queda.

Perguntado sobre as lesões profundas nas mãos e rosto, ele justificou que, como a vítima tinha idade avançada, qualquer ferimento nela poderia infiltrar o sangue. Porém, só uma avaliação detalhada para diagnóstico.

O perito que foi até a casa da família informou que encontrou a casa limpa e arrumada.

Polícia Civil

A delegada do caso, Cássia Costa, da Delegacia do Idoso, disse que os familiares foram ouvidos ontem. Segundo ela, as investigações continuam.