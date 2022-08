Motorista abre a porta, atinge ciclista e mulher é morta por ônibus

Mulher de aproximadamente 60 anos foi morta pelo ônibus. Motorista chorou

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma ciclista, ainda não identificada, e que aparenta ter entre 58 e 60 anos, segundo o Samu, morreu atropelada por um ônibus, no fim da manhã deste sábado (13).

Segundo testemunhas, que viram toda a fatalidade, a senhora estava transitando na Rua Santos Dumont, no Bairro do Muca, no sentido zona sul, quando o motorista do Pálio prata, de placa NER 0562, abriu a porta e atingiu a vítima, que foi parar no meio da rua.

“Eu vinha na frente. Só ouvi o grito dela. Ela bateu no ônibus e foi pra baixo das duas rodas. A culpa foi do motorista do Pálio, que depois de ver ela morta fugiu do local”, relatou uma testemunha.

As rodas traseiras do ônibus passaram por cima da cabeça da mulher. Órgãos e a dentadura da vítima foram arremessados. O condutor do Pálio deixou o local, mas o veículo foi fotografado pela reportagem. O motorista do ônibus permaneceu no local e ficou muito emocionado.

“Eu trabalho numa empresa que produz asfalto, estava indo embora pra casa. Estou em choque, não foi porque eu quis. Foi tudo de repente. Ele abriu a porta e jogou ela. Foi bem em cima”, disse, chorando o motorista do ônibus, de 43 anos.

A cena atraiu muitos curiosos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

Uma das enfermeiras verificou a mochila da vítima. Foram encontrados alimentos, como: macarrão, carne, e açaí, além de peças de roupa.