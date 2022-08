Motorista que teria provocado atropelamento por ônibus se apresenta

Ele alegou a policiais militares que teve medo de ser agredido por populares

Por RODRIGO ÍNDIO

O motorista do Pálio prata que fugiu do local, após se envolver em um acidente de trânsito que resultou na morte de uma mulher, no fim da manhã deste sábado (13), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá, já foi identificado e apresentado na delegacia de polícia.

Conforme testemunhas, a vítima trafegava pela Rua Santos Dumont quando o condutor do Pálio abriu a porta e atingiu a ciclista que foi parar no meio da rua, e acabou sendo atropelada por um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa. Mesmo chorando, o condutor do ônibus ficou no local.

Já o condutor do Pálio foi flagrado pelo portal SelesNafes.Com no exato momento em que deixava o local, antes da chegada do socorro médico e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

Ele se apresentou espontaneamente à polícia e não teve o nome e a idade revelados. A informação é do capitão Edilson Mendes, oficial responsável pelo policiamento na capital.

“Tem a versão dele que a senhora foi desviar do carro dele, sendo que o carro estava parado e o ônibus veio e ocasionou a batida nela, vindo a óbito no local”, comentou o oficial.

Para a PM, o condutor do Pálio disse porque fugiu do local.

“Ele temeu pela vida dele devido os populares já estarem se aglomerando (…) Ele se apresentou para a polícia”, acrescentou o capitão Edilson.

O corpo da vítima foi removido pela Polícia Cientifica. O condutor do ônibus também foi levado à delegacia para esclarecimentos. A polícia faz o levantamento de imagens de câmeras da região e testemunhas serão ouvidas para saber a dinâmica do acidente.

Informações preliminares dão conta de que os condutores não apresentaram nenhuma irregularidade documental e nem teor de álcool do sangue.