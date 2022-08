Mulher é executada em ramal na Região Metropolitana

Vítima estava a uma distância de 300 metros da Rodovia AP-010, na área do Distrito Industrial, entre Macapá e Santana.

Uma garota, aparentando ter entre 16 e 18 anos, foi encontrada agonizando em um ramal na Região Metropolitana entre Macapá e Santana, na noite deste domingo (21), por volta de 20h30.

A vítima ainda suspirava quando foi avistada por uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). Percebendo que ela estava gravemente ferida, os policiais logo acionaram o socorro médico, mas não houve tempo.

De joelhos, quase em posição fetal, ela morreu antes da chegada do Samu. A vítima estava a uma distância de 300 metros da Rodovia AP-010, na área do Distrito Industrial.

No local, não foi possível a perícia confirmar se a morte foi em decorrência de disparos por arma de fogo ou perfurações por arma branca, mas o sargento Kennedy afirmou a jovem tinha pelo menos 9 perfurações pelo corpo, a maioria na cabeça, rosto e costas.

Segundo a polícia, o crime tem características de execução, e o local ermo e escuro facilitou a ação criminosa, pois o tráfego no perímetro acontece com frequência, mas somente durante o dia, por causa do aceso a empresas de logística.

Até a manhã desta segunda-feira (22), a jovem não havia sido identificada. No bolso da bermuda que ela usava, os peritos encontraram a quantia de R$ 100.

A suspeita é execução motivada por acerto de contas, mas a autoria do crime ainda é desconhecida.