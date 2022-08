Mulher é morta pelo ex-marido a terçadadas na frente dos filhos

Crime ocorreu numa região de pontes, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 40 anos foi morta dentro de casa enquanto preparava o jantar para os filhos, na noite desta quinta-feira (25), por volta de 21h, numa região de pontes do Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá. O caso é tratado pela Polícia Civil como feminicídio.

O suspeito do crime é o ex-marido da vítima, Marcos Costa de Oliveira, também de 40 anos. Eles já não moravam juntos há mais de um ano.

O agressor não aceitava o término do relacionamento que havia durado cerca de mais de 25 anos. Essa teria sido a motivação da morte de Maria Eunice Viegas.

Uma testemunha contou que a vítima estava na cozinha quando foi atacada, a terçadas. A vítima ficou eviscerada. Ela ainda foi socorrida ao Hospital de Emergência (HE), mas já chegou morta à unidade de saúde.

Os filhos do ex-casal viram a mãe sendo atacada. Um deles saiu correndo pela rua, pedindo socorro aos vizinhos, mas o agressor fugiu e ainda jogou o filho de 12 anos dentro do lago no momento em que tentou agarrá-lo.

Horas depois, um sobrinho da vítima avistou o acusado do crime bebendo em um bar, no Bairro Pacoval, como se nada tivesse ocorrido.

Foi então que o familiar pediu ajuda a um taxista e o agressor foi imobilizado, colocado no porta-malas do taxi e levado para a delegacia.

Os agentes que estavam de plantão na Delegacia de Mulheres, sob o comando do delegado Plínio, assumiram o caso. Durante buscas no local do crime, eles encontraram o terçado usado para matar Maria Eunice jogado dentro do lago.