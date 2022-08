Na orla, Prefeitura de Macapá deixa skatistas a ver navios

No dia e horário marcados, Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer deixou skatistas frustrados na pista sem a estrutura prometida para o campeonato.

Por RODRIGO ÍNDIO

Era para ser um grande campeonato de inclusão voltado para skatistas de diferentes municípios do Amapá durante a programação do Macapá Verão. Porém, o evento previsto no calendário da prefeitura frustrou os atletas.

Segundo a Associação de Skatistas do Amapá (ASKAP), a Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel) não deu o apoio prometido ao torneio, que há 10 anos é realizado no período das férias escolares.

Segundo a ASKAP, o acordado inicialmente era que a programação deste ano ocorreria no dia 9 de julho, com a prefeitura garantindo a estrutura de tendas, sonorização, premiação para os vencedores, entre outros recursos. Contudo, o evento foi adiado para o dia 30, às 15h, na pista de skate da praça Santa Inês, na zona sul de Macapá.

De acordo com os skatistas, a programação foi amplamente divulgada nas redes sociais oficiais da gestão municipal. Com isso, os atletas intensificaram os treinos, inclusive os representantes de Porto Grande, Mazagão, Santana e Laranjal do Jari.

Entretanto, no dia previsto, ao chegar no local combinado, todos foram surpreendidos. Não havia nenhum servidor da prefeitura, nem som, tendas, mesas e nem premiação.

Uma hora e meia depois, chegaram dois funcionários da Comel com garrafas de água mineral para os esportistas. Para não agravar mais ainda a frustração, os atletas decidiram tocar o campeonato mesmo sem a estrutura combinada.

“Um constrangimento enorme para todos que estavam no local. Um misto de ódio e frustração. Pedimos uma ampla investigação na Comel para saber onde foi alocada a verba destinada ao evento”, publicou em tom de repúdio a equipe da loja Caverna Skateshop em seu Instagram. Veja:

Kookimoto Mira, de 39 anos, é skatista há três décadas e juiz homologado pela Confederação Brasileira de Skate. Ele participaria na categoria master.

“Foi muito frustrante chegar no local e constatar que não iria ter o evento. Olhávamos na cara dos pais que levaram seus filhos prestigiar o evento e participar, todos estavam com tristeza no olhar. Esse evento seria especial, porque seria a estreia da categoria master aqui no estado do Amapá”, lamentou Kooki.

A expectativa era ter na competição cerca de 80 skatistas inscritos, divididos nas categorias iniciante, feminino, amador e master.

De acordo com o presidente da ASKAP, Giovane Pontes, a associação não recebeu da Comel explicações e nem retratação sobre o ocorrido.

“Queremos uma retratação pública e a correção da premiação para os atletas, pois o evento ainda aconteceu sem som, coordenado somente com a voz, por respeito aos atletas que estavam treinando para a competição e que vieram de outros municípios distantes”, comentou Pontes.

Ele lembrou que esporte e lazer são direitos defendidos pela Constituição Federal.

“Apesar do ocorrido, tenho fé que esse episódio só nos mostra o quanto podemos evoluir quanto pessoa e município, de exemplo para sua juventude, pois é daqui que vem o futuro”, acrescentou.

O que diz a PMM

Em nota, a Prefeitura Municipal de Macapá informou que cada modalidade requer premiações específicas, no entanto, a programação esportiva incluiu diversos torneios, sendo acordado de forma justa, a mesma premiação em todos os eventos. Já sobre a estrutura solicitada pelos parceiros foi inviabilizada com a realização do desfile do bloco A Banda.