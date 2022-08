“Não queremos uma constelação de partidos”, diz Jaime ao apresentar vice do PSD

Evento ocorreu em uma sede no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá. A escolhida foi a médica pediatra Liliane Albuquerque (PSD).

Por ANDRÉ SILVA

Após a debandada de legendas aliadas, PSDB, Cidadania e MDB, que agora apoiam outros concorrentes ao Setentrião, o candidato do PSD ao governo do estado, o empresário Jaime Nunes, apresentou como vice uma candidata do mesmo partido, na convenção pessedista desta sexta-feira (5).

Jaime afirmou que com a médica na sua chapa fará transformações na saúde pública do estado, que, segundo ele, está “falida, sofrida”. Sugeriu que quando esteve como vice governador do estado, não teve o espaço merecido na gestão.

O candidato destacou, ainda, que avaliou a posição do ex-senador Gilvan Borges, presidente do MDB, de forma tranquila. Disse que se esforçou para manter o arco de aliança.

Nas últimas 24h, ele viu o PSDB e o Cidadania trocar de lado e anunciar apoio ao candidato Clécio Luis. E o MDB lançou Gilvan como ao Governo do Amapá.

“Sempre tivemos diálogo com o senador e temos todo respeito. Fizemos todo esforço necessário para manter esse arco de aliança. O respeito continua, mas temos que entender que nossa proposta traz um diferencial. Não queremos uma constelação partidos, queremos partidos comprometidos com a mudança”, alfinetou o candidato.

Ele também revelou que ainda não decidiu quem vai apoiar como candidato ao Senado.

A candidata a vice-governadora contou que pediu ajuda de Deus para decidir se aceitava ou não o convite de se aliar a um dos maiores empresários do estado. Ela é funcionária pública há 20 anos e justificou que conhece muito bem os problemas da saúde no estado.

“Só estou aqui porque confio e acredito que você vai mudar esse estado. A política tem que ser para o povo e pelo povo. Estou aqui por todos nós, eu quero um Amapá melhor para as crianças que eu atendo na maternidade. Vou lutar para que a saúde seja melhor”, disse a candidata.

O presidente da legenda, o senador Lucas Barreto, afirmou que há necessidade de Jaime assumir o governo. Ele lembrou quando foi candidato no pleito de 2010 tendo Jaime como vice.

“Naquele momento, vencemos o primeiro turno e perdemos no segundo. Naquele dia, aprendemos a ser humildes na vitória e fortes na derrota. Naquele tempo, éramos chapa única, mas agora temos outros partidos conosco. A política não é como se quer, mas como se pode ser”, disse o senador.

Estiveram no lançamento da chapa, além dos candidatos, os presidentes do PTB, Cassio Ramos, e do Prós, Carlos Lobato, que se juntam com o PSD, além de apoiadores e militantes.