Bom dia! Sanção tinha sido o último dos 12 juízes. Em Juízes 17, vemos a história de Mika. Muitas vezes queremos a benção, ao mesmo tempo que não abrimos mão de outros costumes como a idolatria que coloca outros símbolos e pessoas acima de Deus. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!