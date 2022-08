Ouça a análise de Josué 18

Bom dia! A terra prometida havia sido conquistada, e o Templo poderia ser novamente erguido. Houve uma assembleia em Siló, onde foi declarada a vitória sobre os povos de Canaã, e a bandeira do Senhor foi hasteada. Uma nação renascia da escravidão. A tenda foi aberta no centro de Siló. Deus deseja habitar no centro da nossa vida e fincar a bandeira da vitória. Ouça a análise de Josué 18 e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus Cristo!