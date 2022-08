No sul do Amapá, Gesiel defende garimpos, novo porto e produção de arroz

Foi durante agenda no fim de semana

O candidato do PRTB ao governo do Estado, Gesiel Oliveira, voltou a cumprir agenda neste fim de semana em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Durante o sábado e o domingo, ele se reuniu com apoiadores e lideranças locais.

Único candidato da chamada “direita conservadora cristã”, Gesiel defendeu a produção de arroz na região e a implantação de um novo porto para transporte de cargas e produção de grãos. Para ele, o Vale do Jari, por suas características do solo, geomorfológicas e climáticas, é ideal para atrair empresas interessadas na produção de arroz.

“Na década de 70, durante a implantação do projeto Jari, o idealizador do projeto, o norte americano Daniel Keith Ludwig, chegou a iniciar um projeto semelhante, que chegou a exportar toneladas de arroz naquela região, mas que infelizmente não avançou devido às crises posteriores do Projeto Jari”, explicou.

Gesiel disse que seu governo terá um olhar visionário para a produção do agronegócio no sul do Amapá, com a meta de tornar a região mais independente da Jari Celulose, que está em crise há anos.

O candidato do PRTB também defendeu a formalização dos garimpos artesanais, com base em um decreto presidencial recente que autoriza essa modalidade de aproveitamento racional do subsolo.

“Bem como organizar as mineradoras naquela região, que estão passando por sérios problemas ligados à documentação e burocracia excessiva. Gerar emprego e renda com certa urgência naquela região é primordial para reduzir os impactos socioeconômicos naquela que é uma das regiões minerais mais promissoras do Amapá”, finalizou.

Nesta segunda feira (15), Gesiel Oliveira estará em Tartarugalzinho, para um grande encontro com lideranças evangélicas.