Ouça a análise de Josué 16

Bom dia! O Deus único, sábio e justo nos dá as diretrizes, mas quando fugimos dela pagamos altos preços. Foi assim que ocorreu com a distribuição de terras a filhos de José, entre eles Efraim. Deus fez a Sua parte, mas ele não. O tempo de Deus é precioso e perfeito. Ouça a análise de Josué 16 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (4) com o nosso Senhor Jesus!