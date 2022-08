O centro de tudo

Juízes 3 faz uma reflexão sobre a verdadeira posição de Deus em nossas vidas e no Universo

Compartilhamentos

Bom dia! O antropocentrismo é um termo grego que significa que o homem tem que estar no centro de tudo. Esse conceito foi ilustrado por um desenho famoso de Leonardo da Vince, o Homem Vitruviano. Muitas religiões foram contaminadas por isso, com o homem estando no comando até mais do que Deus. É Ele quem está no centro do Universo. Essa análise é feita a partir dos acontecimentos do capítulo 3 de Juízes.

Acompanhe no canal Reavivados pela Palavra e tenha uma ótima quarta-feira (17) com o nosso Senhor Jesus Cristo.