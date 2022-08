Ouça a análise de Juízes 12 sobre o conflito que não agrada a Deus

Bom dia! Os efraenitas tinham um senso exagerado de autovalorização, e achavam que o mundo girava em torno deles. O orgulho ferido levou a um conflito desnecessário com irmãos e acabaram sendo massacrados. A questão não é se mereciam, mas o confronto entre irmãos não é da vontade de Deus. Ouça a análise de Juízes 12 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!