Hoje começamos a analisar o Livro de Juízes

Compartilhamentos

Bom dia! Seguindo as orientações do Senhor, Israel não teve graves desafios depois da conquista da terra prometida. Mas, após a morte de Josué, o povo abandonou os ensinamentos e passou a adorar outros deuses. E eles entraram num círculo vicioso. Hoje começamos a analisar com o pastor Josué de Almeida o livro de Juízes. Tenha um ótimo sábado com o nosso Senhor Jesus!