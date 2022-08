Ouça a análise de Juízes 2

Bom dia! A nova geração de judeus desobedeceu a ordem de Deus para que os cananeus fossem expulsos, em vez disso, compartilharam com eles e adoraram seus deuses. Era uma nova geração que não conhecia o Senhor, e seus pais não conseguiram deixar para seus filhos o entendimento sobre a influência divina. Ouça a análise de Juízes 2 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo Domingo dos Pais, com o nosso Senhor Jesus!