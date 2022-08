O que Luciano Huck veio fazer no Amapá

Apresentou vai contar história de uma produtora de açaí

Por RODRIGO ÍNDIO

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais do Amapá, neste fim de semana, foi a presença do apresentador Luciano Huck em terras tucujus. Em vídeos, ele aparece cumprimentando atravessadores de açaí no porto de Igarapé da Fortaleza, localizado entre as cidades de Macapá e Santana.

A curiosidade foi grande sobre a razão da visita? Seria a reforma de um veículo no quadro Lata Velha? A entrega de um imóvel no Lar Doce Lar? Ou simplesmente a história inspiradora de uma pessoa que ajuda outras em sua comunidade?

Alguns internautas encontraram explicações bem-humoradas, como a suposta intenção de reformar todos os ônibus da Sião Thur. Até a política fez brincadeiras.

Na verdade, a vinda de Huck foi o ponto de partida para contar a história de Josi Barbosa Malheiros e da Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas (ATAIC).

Há muitos anos os produtores deste ilha lutam pela melhoria das famílias ribeirinhas, além da conservação da floresta amazônica, mostrando que o desenvolvimento sustentável é possível.

A Ilha das Cinzas (PA) é um assentamento na foz do Rio Amazonas, a cerca de 3h30 de barco saindo de Santana. Lá, os ribeirinhos têm qualidade de vida usando os recursos da floresta.

Com um inovador plano de manejo do camarão a comunidade já ganhou prêmios da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o que gerou recursos para investir em outros projetos sustentáveis.

No local, há ainda extração sustentável de madeira, açaí, castanha, dentre outros.

A reportagem gravada esse final de semana vai ao ar no próximo Domingão com Huck, dia 28.