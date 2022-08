O que você pode ser

Acompanhe a análise de Juízes 6 sobre os valores que Deus vê

Bom dia! Davi é também uma das esculturas mais famosas do renascentismo. O artista viu o herói bíblico no meio do mármore. Em Juízes 6, conhecemos outro herói da fé, Gideão, que era considerado uma pessoa fraca, covarde. No entanto, Deus viu nele valor, viu o que ele poderia se tornar. Deus não olha para os nossos fracassos de hoje, mas para as vitórias que virão. Acompanha a análise deste capítulo no Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quinta-feira (18) com o nosso Senhor Jesus!!!!